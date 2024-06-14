بوتين يشير إلى جوهر "دبلوماسية حلف الناتو"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الجوهر الأساسي في دبلوماسية حلف "الناتو" مع الدول التي يريد التدخل في شؤونها الداخلية.

إقرأ المزيد

وقال بوتين في اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية الروسية: "المبدأ الرئيسي لدبلوماسية الناتو العقيم في حل النزاعات الداخلية المعقدة، هو اتهام أحد الأطراف، ممن لا ينالون لسبب ما إعجاب الحلف، بكل الذنوب والهجوم عليه بكل القوى السياسية والعسكرية والعقوبات والقيود الاقتصادية".

وأشار بوتين إلى أنه "لا توجد دولة في العالم محصنة من الانضمام إلى قائمة ضحايا الدبلوماسية الغربية".

وأوضح قائلا: "تدخل الناتو في العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان، وغيرها، لم يجلب أي شيء سوى تفاقم المشاكل القائمة، وتدمير دول بأكملها، وانتشار بؤر الكوارث الإنسانية والاجتماعية، والجيوب الإرهابية".

وتابع: "قبل عامين، في قمة الناتو في مدريد، أعلن أن الحلف سيتعامل الآن مع القضايا الأمنية ليس فقط في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ولكن أيضا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يقولون إنه لا يمكن الاستغناء عنهم هناك، ومن الواضح أن هذه محاولة لزيادة الضغط على بلدان المنطقة".

المصدر: RT