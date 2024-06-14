قبيل انطلاق كأس أوروبا.. ديمبيلي يتقدم بطلب مفاجئ للفرنسيين يتعلق بماكرون

امتزجت كرة القدم بالسياسة، أمس الخميس، عندما حث الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي مواطنيه على التصويت في الانتخابات الوطنية التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون فجأة.

وسئل ديمبيلي في المعسكر التدريبي للمنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا بألمانيا عن الوضع في الديار، ليرد قائلا: "أعتقد أن جرس الإنذار قد دق".

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى حشد أنفسنا للتصويت، جميعا"، مشيرا إلى أنه شاهد في نشرات الأخبار التلفزيونية أن واحدا فقط من كل اثنين من الفرنسيين يعتزم المشاركة.

وفاجأ ماكرون الأمة الفرنسية مساء الأحد عندما دعا إلى إجراء انتخابات للجمعية الوطنية ردا على زيادة الدعم لخصومه من اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

ومن المقرر إجراء جولتين من الانتخابات الفرنسية في 30 يونيو و7 يوليو، على التوالي، بالتزامن مع انتهاء مباريات المنتخب الفرنسي في دور الـ16 وربع نهائي "يورو 2024" التي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها.

وقال ديمبيلي إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصيغ طريقة للاعبين والمسؤولين للتصويت بالوكالة أثناء وجودهم في ألمانيا.

وتنطلق نهائيات كأس أمم أوروبا مساء اليوم الجمعة بمواجهة الافتتاح تجمع بين منتخب ألمانيا المضيف ونظيره الاسكتلندي، فيما يستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة القارية بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا.

المصدر: وكالات