الولايات المتحدة ترسل غواصة إلى كوبا وسط تواجد السفن الحربية الروسية هناك

أرسلت الولايات المتحدة الغواصة الهجومية السريعة "هيلينا" إلى خليج غوانتانامو على خلفية زيارة تقوم بها مفرزة من سفن البحرية الروسية إلى كوبا.

أفادت بذلك القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية في بيان لها، جاء فيه أن الغواصة "هيلينا" موجودة في خليج كوبا "في إطار زيارة روتينية"، إلا ان وكالة "أسوشيتد برس" كتبت أن الغواصة البحرية الأمريكية وصلت كنوع من "استعراض القوة" ردا على زيارة السفن الروسية.

وذكرت الوكالة أيضا بأن سفنا أمريكية أخرى قامت بمراقبة التدريبات الروسية، التي لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة بحسب مسؤولين في البنتاغون.

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية في 12 يونيو الجاري أن سفن البحرية الروسية أكملت تدريبات على استخدام الأسلحة الدقيقة ووصلت إلى ميناء هافانا. وتضم المفرزة الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"، والغواصة النووية "قازان"، والناقلة البحرية المتوسطة "الأكاديمي باشين"، وسفينة القطر والإنقاذ "نيقولاي تشيكر". وأكدت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية أن أيا من السفن لا تحمل أسلحة نووية، بالتالي فإن دخولها إلى الميناء لا يشكل تهديدا للمنطقة.

وقد انتشرت مجموعة من السفن الحربية الأمريكية والكندية قبالة الساحل الجنوبي لفلوريدا، ونشر المصطافون على شواطئ ميامي مقاطع فيديو لمروحيات عسكرية وطائرات تحلق فوق البحر.

المصدر: تاس