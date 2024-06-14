"بلومبرغ": غرامة أمريكية على "طيران الإمارات" لتشغيلها رحلات في "أجواء عراقية محظورة"

أكدت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الولايات المتحدة غرمت "طيران الإمارات" بمبلغ قدره 1.8 مليون دولار لتشغيلها رحلات في "أجواء عراقية محظورة".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الوزارة ذكرت في بيان أن "أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم قامت بتسيير طائرات تحمل الرمز المميز لشركة الطيران الأمريكية "جيت بلو إيروايز كورب" فوق مناطق في البلاد حظرتها إدارة الطيران الفيدرالية على المشغلين الأمريكيين".

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وأكدت وزارة النقل الأمريكية قرار فرض الغرامات لكنها لم تتطرق إلى التحليق في أجواء عراقية، بحسب الوكالة.

وقالت الوزارة إن "تحقيق أجراه مكتب حماية مستهلكي الملاحة الجوية التابع للوزارة كشف أنه بين ديسمبر عام 2021 وأغسطس عام 2022، شغل طيران الإمارات عددا كبيرا من الرحلات تحت رمز "خطوط طيران جت بلو" في الرحلات بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في أجواء محظورة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية للمشغلين الأمريكيين".

وأضافت أنه "من خلال تشغيل هذه الرحلات بهذا الشكل، خرق طيران الإمارات شروط السلطة الممنوحة له للتشغيل والانخراط في العمليات الخاصة بالمسافرين من وإلى الولايات المتحدة من دون إشراف ملائم من وزارة النقل الأمريكية. هذا السلوك خالف أيضا أمرا تم التوافق عليها سابقا وصدر في أكتوبر عام 2020 والذي فرض مخالفات على طيران الإمارات لتشغيل رحلات حملت رمز "خطوط جت بلو للطيران" في أجواء خاضعة لحظر إدارة الطيران الفيدرالية".

و"اتفاقية المشاركة بالرمز" (codeshare agreement) هي ترتيبات تجارية تسمح لشركة طيران ببيع مقاعد على رحلة تديرها شركة طيران أخرى، وفق ما أوضحته الوكالة.

وكانت شركة الطيران قد تلقت غرامة مماثلة في أكتوبر 2020، بحسب بيان سابق نشرته وزارة النقل الأمريكية عبر موقعها.

وبحسب أمر الموافقة آنذاك، قالت شركة "طيران الإمارات" إن الطيارين دخلوا المجال الجوي المحظور لأنه تم توجيههم إليه من قبل مراقبي الحركة الجوية.

ولم يرد ممثلون "طيران الإمارات" على طلب "بلومبرغ" التعليق مباشرة، بينما قالت "جت بلو" إن "اتفاقية المشاركة بالرمز" مع "طيران الإمارات" انتهت في أكتوبر عام 2022، وأن لا علاقة لها بالرحلات المذكورة ببيان الوزارة الأمريكية.

المصدر: بلومبرغ