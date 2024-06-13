مصر.. رئيسة "محبي الأشجار" تكشف مفاجأة صادمة بشأن ظاهرة القطع (فيديو)

أكدت المهندسة المصرية أسماء الحلوجي رئيسة "جمعية محبي الأشجار" أن هناك كميات مهولة جدا من الأشجار تم قطعها حيث تبلغ 311 ألف متر مربع في مدينة نصر و72 ألف متر مربع في مصر الجديدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "لسنا ضد مشروعات الطرق والكباري ولكن يجب أن يكون هناك دراسة بيئية قبل أي مشروع لمنع قطع الأشجار".

وأشارت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن الشجرة الواحدة تمتص 1.6 كغ من الملوثات الدقيقة والرفيعة التي تؤثر علي التنفس كما أن الشجرة توفر لنفسها المياه وتقلل عملية تبخر المياه وتمنع التصحر.

ولفتت إلى أن النخيل يستنزف كمية كبيرة من المياه وبحاجة إلى جهد من الصيانة نحن بحاجة الي زراعات أو أشجار، مؤكدة في السياق أن "أكبر مصنع لامتصاص ثاني أكسيد الكربون هو الشجرة".

وتابعت أسماء الحلوجي بالقول: "سعدنا جدا للمساهمة في مبادرة الـ100 مليون شجرة وأرسلنا خطابا لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 مايو 2022 ولكن دون جدوى".

وأشارت إلى أنها ليست ضد مشروعات تطوير الطرق والكباري ولكن يجب دراسة الأثر البيئي لأي مشروع قبل الشروع فيه.

المصدر: "فيتو"