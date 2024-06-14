مساهمو "تسلا" يقرون حزمة تعويضات لإيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار

صوّت المساهمون في شركة "تسلا" يوم الخميس لصالح منح حزمة تعويضات هائلة للرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن كانت محكمة في ولاية ديلاوير قد أبطلت القرار.

وقال سكرتير الشركة براندون إيرهارت خلال الاجتماع السنوي لـ"تسلا" في أوستن بولاية تكساس، "بناء على نتائج التصويت الأولية فقد أيّد المستثمرون إعطاء ماسك حزمة التعويضات التي تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار".

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وصرح إيلون ماسك الذي ظهر بوجه مبتهج بعد إعلان نتائج التصويت الأولية: "أريد فقط أن أبدأ بالقول، يا للهول أنا أحبكم يا رفاق".

وتمت الموافقة على الحزمة في الأصل من قبل المستثمرين عام 2018 لكن محكمة في ولاية ديلاوير أبطلتها في يناير 2024، ما دفع "تسلا" إلى إطلاق حملة لإحيائها.

ويقول خبراء قانونيون إن تصويت الخميس لا يعني تلقائيا أن ماسك سيحصل على التعويضات، لكنه قد يعزز استئناف "تسلا" لحكم ولاية ديلاوير.

واعتبر محللون أن تمرير حزمة التعويضات سيضمن على الأرجح استمرار قيادة "تسلا" من قبل ماسك الذي كان يملك نحو 20.5% من أسهم الشركة في نهاية 2023.

من المهم الإشارة إلى أن سعر سهم "تسلا" ارتفع بنسبة 2.9% في جلسة يوم الخميس 13 يونيو 2024 بعد أن نشر إيلون ماسك في وقت متأخر الأربعاء على منصة "إكس" أن المستثمرين يدعمون خطة التعويضات.

المصدر: أ ف ب