"بلومبرغ" تكشف عن مشاكل تهدد جميع شركات إيلون ماسك بسبب "تسلا"

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن عدة مشاكل تهدد جميع الشركات المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بسبب مشاكل في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية.

وأشارت الوكالة إلى أن تسلا في حالة من الفوضى، حيث تم اتخاذ قرارات بتسريح الكثير من العمال مما يؤثر سلبا على ثقة باقي الموظفين.

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بالإضافة إلى ذلك، فإن أسهم الشركة آخذة في الانخفاض، بالإضافة إلى أن المبيعات لا تنمو، ويعتقد بعض المستثمرين أن الشركة يرأسها "ملياردير شارد الذهن".

وقال إيفان فريشبيرج، مدير التنمية المستدامة في بنك "Amalgamated" الذي يمتلك حوالي 600 ألف سهم لشركة تسلا: "أداء تسلا خلال العام الماضي ورحيل الأعضاء الرئيسيين في فريق الإدارة يشير إلى أن الوضع لا يتطور وفقا للخطة وأن الخطر على المستثمرين آخذ في الازدياد".

وأكدت الوكالة أنه عندما كانت الأمور تسير على ما يرام في جميع الشركات، لم يكن المستثمرون قلقين بشأن الصعوبات المحتملة المرتبطة بحقيقة أن جميع الشركات يديرها شخص واحد.

يذكر أنه بالإضافة إلى تسلا، يملك ماسك 5 شركات أخرى هي "SpaceX" التي تعمل في مجال الفضاء، وشركة "xAI" لتطوير الذكاء الاصطناعي، وشركة "Neuralink"، وشركة "The Boring Company" لبناء الأنفاق، وكذلك منصة "X" (سابقا تويتر).

المصدر: بلومبرغ