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انقطاع الاتصالات عبر نظام "ستارلينك" 40 دقيقة

العالم الرقمي و Social media

انقطاع الاتصالات عبر نظام
AFP
أرشيف
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تعرض نظام "ستارلينك" العالمي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعطل فني انقطع جراءه الاتصال عبر المنظومة مدة 40 دقيقة، دون أن يشير الخبراء إلى سبب هذا العطل.

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وجاء في بيان "ستارلينك" على منصة "إكس: "يوجد هناك حاليا عطل في عمل شبكة "ستارلينك"، ونعمل بنشاط على حل المشكلة".

ووفقا لمعلومات موقع Downdetector فإنه تم تسجيل نحو 35 ألف شكوي من عطل في عمل الشبكة.

وتم تطوير نظام "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بواسطة شركة "سبيس إكس" التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في عام 2002.

وتهدف لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين حول العالم من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصغيرة على مدار أرضي منخفض.

المصدر: تاس

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