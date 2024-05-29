انقطاع الاتصالات عبر نظام "ستارلينك" 40 دقيقة

تعرض نظام "ستارلينك" العالمي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعطل فني انقطع جراءه الاتصال عبر المنظومة مدة 40 دقيقة، دون أن يشير الخبراء إلى سبب هذا العطل.

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وجاء في بيان "ستارلينك" على منصة "إكس: "يوجد هناك حاليا عطل في عمل شبكة "ستارلينك"، ونعمل بنشاط على حل المشكلة".

Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution. We appreciate your patience, we'll share an update once this issue is resolved — Starlink (@Starlink) May 29, 2024

ووفقا لمعلومات موقع Downdetector فإنه تم تسجيل نحو 35 ألف شكوي من عطل في عمل الشبكة.

وتم تطوير نظام "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية بواسطة شركة "سبيس إكس" التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في عام 2002.

وتهدف لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين حول العالم من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصغيرة على مدار أرضي منخفض.

المصدر: تاس