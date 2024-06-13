مدفيديف: الاستعمار الجديد اقترب من حدود روسيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف أن "الاستعمار الجديد قد اقترب" من حدود روسيا.

وقال مدفيديف في مقال له، نشر في صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يوم الجمعة: "منذ سنوات طويلة كان من المعتاد أن نعتقد أن الاستعمار الجديد بشتى مظاهره القبيحة موجود بعيدا عنا، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

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وتابع: "ولكن في الحقيقة الأمر ليس هكذا. وإن طموحات دول الاستعمار الجديدة لا تعرف الحدود الاقتصادية والسياسية على حد سواء. ولا يريد المستعمرون الجدد الالتزام بالحدود الاستراتيجية المعروفة للدول الأخرى".

وأضاف: "نضطر للاعتراف بأن الاستعمار الجديد قد اقترب منذ فترة طويلة من حدود بلادنا"، مشيرا إلى أن "الخطوة الأولى كانت السيطرة على جيران روسيا"، بما في ذلك "إشعال الثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي