مصر.. إيقاف شركات عن تصدير البطاطا لروسيا وأوروبا

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، قرارا بوقف 4 شركات عن تصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية.

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وقالت تقارير إعلامية مصرية إن ذلك تم بناء على طلب الدول التى تشترط استيراد البطاطا من مناطق إنتاج خالية من العفن البني وذلك حتى نهاية الموسم الحالي 2024/2023.

وكان المدير التنفيذي لاتحاد منتجي البطاطا (البطاطس) أليكسي كراسيلنيكوف قد حدد أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في السوق الروسية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى انخفاض إمداداتها من مصر.

وقال كراسيلنيكوف: "مصر، التي كانت تزودنا عادة بنحو 300 - 500 ألف طن من البطاطا في هذه الفترة شهري مايو ويونيو، خفضت الإمدادات إلى السوق الروسية ما أدى إلى عجز في السوق الروسية".

من جانبه، كشف نقيب عام الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام عن سبب انخفاض تصدير البطاطا المصرية إلى روسيا.

وأشار أبو صدام في تصريحات لـRT إلى أن "صادرات مصر من البطاطا لروسيا كانت تصل إلى نصف مليون طن ولكن انخفضت الإمدادات بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية لقلة الإنتاج وتخزين البطاطا من قبل التجار أملا في زيادة الأرباح".

المصدر: RT