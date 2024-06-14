كاميرون يطالب باحتجاز الناقلات الحاملة للنفط الروسي

طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، باحتجاز الناقلات التي تحمل النفط الروسي، وفي مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، اقترح احتجازها في الموانئ الإيطالية.

وقال كاميرون: "يجب علينا البحث عن سفن أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي بشكل غير قانوني حول العالم، واحتجازها. أرغب أن يتم احتجاز هذه الناقلات في كل مرة تقترب فيها من أي ميناء إيطالي. يجب علينا مطاردة واصطياد كل شيء له علاقة مع روسيا: المال والنفط يجب وقف الغاز والسفن - كل ما يسمح للآلة العسكرية الروسية بالعمل".

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وشدد كاميرون كذلك على ضرورة فرض عقوبات على الشركات من دول أخرى، مثل إسرائيل وقرغيزستان والصين وتركيا، التي زعم بأنها تزود روسيا بمواد مزدوجة الاستخدام.

في وقت سابق، وسعت السلطات البريطانية، قائمة عقوباتها ضد روسيا وأضافت إليها أكثر من 40 بندا جديدا لتشمل شركات وأفرادا من روسيا وعدة دول. وشملت العقوبات 11 شركة من إسرائيل وقرغيزستان والصين والإمارات وسنغافورة وتركيا.

المصدر: تاس