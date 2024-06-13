بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

وسعت السلطات البريطانية، قائمة عقوباتها ضد روسيا وأضافت إليها أكثر من 40 بندا جديدا لتشمل شركات وأفرادا من روسيا وعدة دول.

وشملت العقوبات الجديدة، شركات من إسرائيل والصين وقرغيزستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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ومن بين الشركات التي شملتها العقوبات البريطانية، هناك شركة النقل الجوي "فولغا -دنيبر"، وشركة "نوفاتيك مورمانسك"، و"مورمانسك للغاز الطبيعي المسال"، وشركة "النقل البحري للغاز الطبيعي المسال الحديث في القطب الشمالي"، و"روسخيماليانس"، و "روساتوم ارتيك"، مصنع هندسة الراديو في موسكو، والشركة المساهمة "VNIIR-Progress"، ومصانع البارود الحكومية في قازان وتامبوف، ومصنع بناء الماكينات "أرسينال"، رئيس بورصة موسكو يوري دينيسوف.

وانضمت لندن أيضا إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على بورصة موسكو وعلى إنغوستراخ وبورصة بطرسبورغ.

المصدر: تاس