سخر فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي، من الولايات المتحدة لفرضها عقوبات على "حركة الأوائل" الروسية.

جاء ذلك، بعد أن قامت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، بتحديث قائمة عقوباتها ضد روسيا. وذكرت وزارة المالية الأمريكية أنها أدرجت كذلك في قائمة العقوبات "حركة الأوائل" التي تضم الأطفال والشباب الروس.

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وكتب البرلماني الروسي على قناته في تيلغرام: "يبدو واضحا أن واشنطن لم تعد تعرف على من أيضا يجب فرض العقوبات التي تبدو رغم كل ذلك عقيمة وعديمة الفعالية. والآن اختار الأمريكيون كهدف لعقوباتهم، منظمة تشكل نظرة أطفالنا نحو العالم على أساس الوطنية والقيم التقليدية. بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يتم تشجيع الأطفال في سن المدرسة على الخضوع لعمليات إعادة تحديد الجنس، فإن مثل هذه الحركات تشكل تهديدا بالتأكيد".

ووفقا له، "تعتبر العقوبات غير القانونية بالنسبة لروسيا، دليلا آخر على أننا اتخذنا المسار الصحيح لحماية سيادتنا الثقافية".

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة دورية جديدة من العقوبات ضد روسيا، أثرت على أكثر من 300 فرد وكيان قانوني في روسيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

ويشار إلى أن "حركة الأوائل"، هي حركة اجتماعية تم إنشاؤها في روسيا يوم 1 سبتمبر 2022، بهدف تعزيز تربية المراهقين وتنظيم أوقات فراغهم بشكل مفيد وتشكيل رؤية شاملة لديهم على أساس القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية.

المصدر: نوفوستي