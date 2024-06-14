أكد النائب الألماني ماتياس موسدورف أن تدخل برلين المباشر بالصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى انفصال ألمانيا الشرقية.

وقال موسدورف في مقابلة مع قناة "دي فيلتوتشي" على يوتيوب: "هناك انقسام كبير في المجتمع. أي أن الشرق ليس مستعدا لمواصلة المشاركة في دعم أوكرانيا عسكريا أو ماليا، لأنه من الواضح أن كل هذا عديم الفائدة، على الأقل خلال العامين الماضيين".

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وتابع: "أعتقد أن تدخل برلين في الصراع سيصبح خطيرا وسيؤدي إلى الانفصال (ألمانيا الشرقية) عندما يصبح الأمر وجوديا حقا".

ووفقا لموسدورف، فإن دعم أوكرانيا لا يحظى بشعبية كبيرة في الجزء الشرقي من ألمانيا، وإذا أرادت حكومة البلاد التدخل المباشر في الصراع، فإن "الانقسام ينتظر الدولة الألمانية".

يذكر أنه في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين انطلاق مشروع مشترك على أراضي بلاده مع ألمانيا يعتبر الأول من نوعه ويهدف لإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا صرحت بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع شروط التسوية، كما وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار". وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في التفاوض وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: دي فيلتوتشي