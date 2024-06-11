خطوة تصعيدية جديدة.. ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا (صور)

أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين انطلاق مشروع مشترك على أراضي بلاده مع ألمانيا يعتبر الأول من نوعه ويهدف لإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة.

وكتب كاميشين على قناته في تطبيق "تيلغرام": "تم افتتاح موقع أول مشروع مشترك بين شركة (أوكروبورون بروم) وشركة Rheinmetall الدفاعية الألمانية، للعمل في أوكرانيا".

وأشار إلى أن المشروع يأتي "في إطار الشراكة بين أوكرانيا وعملاق صناعات الدفاع الألماني".

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ولفت إلى أن المختصين الأوكران سيعملون في هذه الورشة تحت إشراف خبراء من ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا صرحت بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع شروط التسوية، كما وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار". وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في التفاوض وسيكون له تأثير سلبي.

بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

الجدير ذكره أن المسؤول الألماني الذي حضر افتتاح المشروع كان يرتدي سترة واقية من نيران الأسلحة.

المصدر: RT + نوفوستي