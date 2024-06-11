 
مباشر

خطوة تصعيدية جديدة.. ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا (صور)

أخبار العالم

خطوة تصعيدية جديدة.. ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا (صور)
ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpv3

أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين انطلاق مشروع مشترك على أراضي بلاده مع ألمانيا يعتبر الأول من نوعه ويهدف لإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة.

وكتب كاميشين على قناته في تطبيق "تيلغرام": "تم افتتاح موقع أول مشروع مشترك بين شركة (أوكروبورون بروم) وشركة Rheinmetall  الدفاعية الألمانية، للعمل في أوكرانيا".

خطوة تصعيدية جديدة.. ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا (صور)ألمانيا تدشن موقعا مشتركا لصناعة المدرعات في أوكرانيا

وأشار إلى أن المشروع يأتي "في إطار الشراكة بين أوكرانيا وعملاق صناعات الدفاع الألماني".

إقرأ المزيد
"لوقايتها من النيران الروسية".. كييف تتحدث عن مطارات آمنة لمرابطة مقاتلات "إف-16" المنتظرة

ولفت إلى أن المختصين الأوكران سيعملون في هذه الورشة تحت إشراف خبراء من ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا صرحت بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع شروط التسوية، كما وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار". وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في التفاوض وسيكون له تأثير سلبي.

بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

الجدير ذكره أن المسؤول الألماني الذي حضر افتتاح المشروع كان يرتدي سترة واقية من نيران الأسلحة.

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي