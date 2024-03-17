صرح منسق العمل السري بمقاطعة نيكولاييف سيرجي ليبيديف أن الهجمات الصاروخية الروسية على المقاطعة أصابت مصنعا يتم فيه إصلاح المعدات العسكرية الأجنبية ومنها دبابات "ليوبارد" الألمانية.

وقال ليبيديف: "بعد ظهر يوم 17 مارس، تم تنفيذ سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في مدينة نيكولاييف. وقد أصابت إحدى الضربات مصنع نيكولاييف للمدرعات، حيث يتم إصلاح المعدات العسكرية بما في ذلك المركبات الغربية".

وأضاف: "منذ بضعة أيام فقط، تم جلب الدبابات الغربية ليوبارد-2 الألمانية إليه ووفقا لشائعات غير مؤكدة حتى الآن تم إحضار دبابات تشالنجر البريطانية أيضا".

ووفقا له، "العمل السري" تعلم أنه منذ بداية خريف عام 2023، كان المصنع، وهو جزء من الشركة الصناعية العسكرية الحكومية "أوكروبورون بروم"، يعمل في ثلاث نوبات عمل، حتى أنه افتتح مقصفا لبيع الطعام للعمال.

وأشار منسق العمل السري إلى أنه بعد هجمات عام 2022، توقف المصنع عن توظيف السكان المحليين، وتم استقطاب العمال مع استثناءات نادرة من غرب أوكرانيا.

وأضاف المنسق: "أصابت الضربة الثانية الكراجات التي كانت تخزن فيها المعدات العسكرية المصطفة. الكراجات تابعة لشركة أوبلتيبلو أنيرغو".

وأشار أيضا إلى أن مصنع نيكولاييف للمدرعات ليس الوحيد في المدينة الذي يقوم بإصلاح المعدات العسكرية، ولكنه الأكثر تجهيزا مع أكثر المتخصصين تأهيلا، ويصطف هناك طابور لإصلاح معدات القوات المسلحة الأوكرانية التالفة أو المعطلة.

وقال ليبيديف إنه بعد الغارة، تم تطويق حوالي ثلاث بنايات، وتم رصد أكثر من اثنتي عشرة سيارة إسعاف بالقرب من المصنع المدرع، وتم ملء أربع سيارات إسعاف بشكل أولي.

وأضاف: "يفيد وكلاؤنا أنه كان هناك على الأرجح أجانب في سيارات الإسعاف هذه شاركوا في إصلاح المعدات الأجنبية".

المصدر: RT