نتنياهو أمام مفترق طرق يحدد موقف حماس نهايته!

نتنياهو سيقف أمام الكونغرس في 24 يوليو ليدافع عن موقفه من الحرب في غزة. والأمر مرهون برد حماس على اقتراح صفقة الرهائن. جاكوب ماجد – تايمز أوف إسرائيل

أعلن كبار المشرعين الأمريكيين يوم الخميس أن بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس في 24 يوليو، في خطاب من المقرر أن يزيد من دق الإسفين بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بدعم إسرائيل.

وكان نتنياهو يأمل في التحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ولكنه اضطر إلى الانتظار شهرًا آخر بعد أن تعارض الموعد المتفق عليه في البداية مع عطلة عيد الأسابيع اليهودية.

وتترك الفجوة البالغة شهرا كاملا علامات استفهام كبيرة فيما يتعلق بطبيعة الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو، بينما تنتظر إسرائيل رد حماس على اقتراح صفقة الرهائن.

قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن "الاجتماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرمز إلى العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيوفر لرئيس الوزراء نتنياهو الفرصة لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن ديمقراطيتها".

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد أرجأ الدعوة لأسابيع، وفي مارس ألقى خطابا وصف فيه نتنياهو بأنه عقبة أمام السلام، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل من أجل استبداله.

لكن شومر – أعلى مشرع يهودي في تاريخ الولايات المتحدة – وافق في نهاية المطاف على مبادرة الجمهوريين، ظاهريا، لأنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه معرقل، لا سيما في ضوء دعمه الطويل الأمد لإسرائيل.

وقال شومر في بيان يوم الخميس: "لدي خلافات واضحة وعميقة مع رئيس الوزراء، والتي عبرت عنها سرا وعلنا وسأواصل القيام بذلك. ولكن لأن علاقة أمريكا مع إسرائيل صارمة وتتجاوز شخصًا واحدًا أو رئيس وزراء، فقد انضممت إلى الطلب الذي وجهه نتنياهو للتحدث".

أما نتنياهو فقال: "أنا متأثر للغاية لحصولي على شرف تمثيل إسرائيل أمام الكونغرس وتقديم الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع".

وفي الأيام المقبلة، من المتوقع أن ترد حماس على اقتراح صفقة الرهائن الذي قدمته إسرائيل الأسبوع الماضي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب إذا تم تنفيذه بالكامل.

ومن المرجح أن يعني رفض حماس أن الحرب ستقترب من شهرها العاشر بحلول الوقت الذي يصل فيه نتنياهو إلى واشنطن. وبينما ألقت إدارة بايدن مراراً اللوم على الحركة الفلسطينية في عدم النجاح في الجولات السابقة من المحادثات، فقد تضاءل صبر الديمقراطيين على إسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في غزة. وبالتالي، قد يدخل رئيس الوزراء في بيئة أكثر عدائية بحلول نهاية يوليو.

وإذا قبلت حماس الاقتراح، فقد يواجه نتنياهو انهيار حكومته، نظرا لأن شركائه في اليمين المتطرف تعهدوا بإسقاط الائتلاف إذا تم تنفيذ الاتفاق. وتنتهي الدورة الصيفية للكنيست في 28 يوليو، ومن المرجح أن يتم استخدام الفترة التي تسبقها لتحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة إذا تم حل البرلمان بالفعل.

قال مساعد جمهوري في الكونغرس لتايمز أوف إسرائيل شريطة عدم الكشف عن هويته: "من الصعب جدًا معرفة ما سيحدث في الحرب بعد أسبوع من الآن، ناهيك عن شهر من الآن، وقد لا يكون يوم 24 يوليو وقتًا مثاليًا بالنسبة له، لكنه ليس الشخص الذي يرفض أبدًا فرصة الحصول على هذا النوع من اللقاءات المباشرة". وسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يخاطب الكونغرس أربع مرات.

وكان الجمهوريون حريصين على إظهار دعمهم لنتنياهو وكشف الانقسامات الديمقراطية بشأن إسرائيل. فقد قاطع ما يقرب من 60 ديمقراطيا خطاب نتنياهو الأخير في الجلسة المشتركة في عام 2015، والذي نظمه قادة الجمهوريون في الكونغرس خلف ظهر الرئيس آنذاك باراك أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي للضغط ضد الاتفاق النووي الذي أنهت واشنطن توقيعه مع إيران في وقت لاحق من ذلك العام.

ومن المرجح أن يقاطع عدد أكبر بكثير من الديمقراطيين خطاب نتنياهو، حيث أصبحت الحرب في غزة لا تحظى بشعبية متزايدة بين التقدميين.

كما أدت حرب 7 أكتوبر إلى قطيعة في علاقة نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هدد في مايو للمرة الأولى بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا شنت هجوما واسع النطاق على المناطق المدنية في رفح.

وفي حين قبل الكونغرس دعوة نتنياهو، فإنه لم يتلق حتى الآن دعوة من البيت الأبيض، كما لم يتلقاها منذ عودته إلى منصبه في أواخر عام 2022، بسبب غضب بايدن من الضرر الذي ألحقه نتنياهو بالقضاء الإسرائيلي، وبسبب عرقلته لآفاق حل الدولتين. ومع ذلك زار بايدن إسرائيل بعد وقت قصير من الهجوم وهي أول رحلة يقوم بها رئيس أمريكي إلى إسرائيل وسط الحرب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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