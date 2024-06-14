 
مباشر

كيف نشاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح "يورو 2024"؟

الرياضة

كيف نشاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xqor

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بمواجهة افتتاحية قوية تجمع بين منتخب ألمانيا صاحب الضيافة ونظيره الاسكتلندي مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على ملعب "أليانز آرينا" في ميونخ لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

إقرأ المزيد
كأس أوروبا 2024.. هل يكسر منتخب ألمانيا نحسا لازم الدولة المضيفة منذ 40 عاما؟
كأس أوروبا 2024.. هل يكسر منتخب ألمانيا نحسا لازم الدولة المضيفة منذ 40 عاما؟

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب ألمانيا واسكتلندا منتخبي المجر وسويسرا.

- القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت الشبكة مجموعة من القنوات لبث مباريات البطولة، ومنها مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

وستبث مواجهة ألمانيا واسكتلندا على قناتي:

beIN Sports HD Max 1 وbeIN Sports HD Max 2.

ويمكن متابعة قنوات "بي إن سبورتس" عبر القمر الصناعي يوتيل سات من خلال التردد التالي:

 التردد: 10810

 الاستقطاب: عامودي

 معدل الترميز: 27500

 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة افتتاح "يورو 2024" عبر وسيلتين مدفوعتين، الأولى عبر خدمة "بي إن كونكت"، أو من خلال الاشتراك في تطبيق "تود".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يتقدم بمبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"