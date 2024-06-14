كيف نشاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في افتتاح "يورو 2024"؟

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بمواجهة افتتاحية قوية تجمع بين منتخب ألمانيا صاحب الضيافة ونظيره الاسكتلندي مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على ملعب "أليانز آرينا" في ميونخ لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

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وتضم المجموعة الأولى إلى جانب ألمانيا واسكتلندا منتخبي المجر وسويسرا.

- القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت الشبكة مجموعة من القنوات لبث مباريات البطولة، ومنها مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

وستبث مواجهة ألمانيا واسكتلندا على قناتي:

beIN Sports HD Max 1 وbeIN Sports HD Max 2.

ويمكن متابعة قنوات "بي إن سبورتس" عبر القمر الصناعي يوتيل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة افتتاح "يورو 2024" عبر وسيلتين مدفوعتين، الأولى عبر خدمة "بي إن كونكت"، أو من خلال الاشتراك في تطبيق "تود".

المصدر: RT