هل توقف دول أوروبية دعمها لأوكرانيا؟

ذكرت مجلة نيوزويك أن الأوضاع في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، أضحت تشكل خطرا يهدد المساعدات التي ينوي الاتحاد تقديمها..

هذا وكان الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ ثمانية عشر مليار يورو العام القادم، حسبما ذكرته المجلة، وأوضحت أن الدول في جميع أنحاء أوروبا تواجه احتجاجات بسبب مشاكل في الاقتصاد، وتساءلت عمّا إذا كان هذا كافياً لإيقاف المساعدات لكييف.. فهل تؤثر الأزمةُ الاقتصادية في أوروبا والاحتجاجاتُ الشعبية على المخصصاتِ المالية لأوكرانيا؟ وهل يتغيرُ الموقف الأوروبي نحو دعمِ المفاوضات بدل تأجيج الحرب؟

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