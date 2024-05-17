رئيس جنوب إفريقيا لن يشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

أفاد فنسنت ماغوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بأن الرئيس لن يشارك في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا المقرر عقده في الفترة من 15-16 يونيو بسويسرا.

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جاء ذلك في تصريح ماغوينيا لوكالة "تاس"، ردا على سؤال بهذا الصدد، حيث قال: "كلا، لن يذهب الرئيس إلى هناك بسبب الإجراءات الدستورية التي ستجري في بلادنا بعد الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا في 29 مايو 2024.

المصدر: تاس