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رئيس جنوب إفريقيا لن يشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

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رئيس جنوب إفريقيا لن يشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
Globallookpress Fikile MarakallaGCIS
جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا (صورة أرشيفية)
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أفاد فنسنت ماغوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بأن الرئيس لن يشارك في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا المقرر عقده في الفترة من 15-16 يونيو بسويسرا.

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جاء ذلك في تصريح ماغوينيا لوكالة "تاس"، ردا على سؤال بهذا الصدد، حيث قال: "كلا، لن يذهب الرئيس إلى هناك بسبب الإجراءات الدستورية التي ستجري في بلادنا بعد الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا في 29 مايو 2024.

المصدر: تاس

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