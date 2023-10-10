هل تنخرط إيران وحزب الله اللبناني في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

بعد اتهامات أمريكية وإسرائيلية لإيران بالتورط في عملية طوفان الأقصى، ورسائل باتجاه طهران مفادها أن عليها البقاء بعيدا عن ساحة الصراع، نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي،

وجود دور لطهران في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن من يقولون أن طوفان الأقصى عمل غير فلسطيني عالقون في حسابات خاطئة.

يأتي ذلك فيما يستمر التوتر على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، حيث أعلن حزب الله استهداف وتدمير عربة إسرائيلية في مستوطنة أفيفيم بصاروخين موجهين، ردا على قصف إسرائيلي بالدبابات على مواقع استطلاع تابعة للحزب.

فما هي خلفيات الموقف الايراني؟ وما هي حسابات طهران لتطور الصراع؟ وما هي احتمالات انجرار أطراف إقليمية جديدة؟

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