هل تعاقب واشنطن دولا عربية وإقليمية لتطبيعها مع سوريا والرئيس الأسد؟

بعد فشلها في منع تحسين العلاقات بين سوريا وأشقائها العرب وإعادتها للجامعة العربية، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى معاقبة الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع سوريا،

ومنعها من المشاركة في إعادة الإعمار عبر توسيع قانون قيصر.. وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة من أعضاء الكونغرس تجهز مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات، كتحذير للدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع دمشق.. فهل تنجح واشنطن في منع الدول العربية من المساهمة في إعادة إعمار سوريا؟

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