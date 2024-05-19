أمريكي أسود يحقق حلمه بالتحليق في الفضاء بعد 60 عاما

حلق إد دوايت الأمريكي الأسود (90 عاما) في رحلة فضاء مع شركة الصواريخ التابعة لجيف بيزوس يوم الأحد، وكان إد مرشحا ليصبح رائد فضاء قبل 60 عاما لكن الاختيار لم يقع عليه.

وانطلق إد دوايت الأمريكي الأسود البالغ من العمر 90 عاما في رحلة فضاء مع شركة الصواريخ التابعة لجيف بيزوس يوم الأحد، وكان إد مرشحا ليصبح رائد فضاء قبل 60 عاما لكن الاختيار لم يقع عليه.

كان إد دوايت طيارا في القوات الجوية، وقد رشحه الرئيس السابق جون كينيدي لقيادة هيئة رواد الفضاء الأوائل التابعة لوكالة ناسا، لكن الاختيار لم يقع عليه.

وتمكن دوايت، البالغ من العمر الآن 90 عاما، من تجربة بضع دقائق من انعدام الوزن مع خمسة ركاب آخرين على متن كبسولة "بلو أوريجين" أثناء انطلاقها في الفضاء.

وقال مسؤولو الإطلاق إن جميع رواد الفضاء في صحة جيدة بعد وقت قصير من هبوط الكبسولة بالمظلة بعد رحلة استغرقت حوالي 10 دقائق.

الرحلة القصيرة التي انطلقت من غرب تكساس جعلت دوايت صاحب الرقم القياسي الجديد لأكبر شخص سنا يصعد الى الفضاء، حيث يكبر ويليام شاتنر بشهرين عندما صعد الى الفضاء عام 2021.

إقرأ المزيد

وهذه المرة السابعة التي تنظم فيها الشركة رحلات على متنها سائحون إلى الفضاء.

انضم إلى دوايت، وهو نحات من دنفر، أربعة رجال أعمال من الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة لمحاسب متقاعد. دون أن تكشف الشركة عن أسعار التذاكر.

وكان دوايت بين رواد الفضاء المحتملين الذين أوصت بهم القوات الجوية لوكالة ناسا. لكن لم يتم اختياره في عام 1963.

وبعد أن ترك الجيش عام 1966، انضم دوايت إلى شركة (آي بي إم)، وأسس شركة إنشاءات، قبل أن يحصل على درجة الماجستير في النحت في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وقد كرس نفسه للفن منذ ذلك الحين. نقلت العديد من منحوتاته إلى الفضاء.

المصدر: "أ ب"