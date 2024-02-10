مصر تحذر إسرائيل.. الهجوم على رفح سيغير شكل العلاقات

اجتياح وشيك لرفح بحسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتحذيرات مصرية وعربية ودولية من الإقدام على اجتياح النقطة الأخيرة التي دفع إليها الآلاف من الفلسطينيين على حدود مصر.

المملكة العربية السعودية دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، فهل تفلح هذه الجهود في اثناء إسرائيل عن هذه الخطوة؟ وكيف سيكون رد الفعل المصري في حال الإقدام عليها؟

ضيف استديو القاهرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حسين عبد الغني.

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