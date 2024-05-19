مظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل دعما لفلسطين (فيديو)

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل مساء يوم الأحد، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وشارك في الحدث ما لا يقل عن 40 ألف متظاهر من مختلف أنحاء أوروبا.

ومن بين مطالب المتظاهرين فرض عقوبات على إسرائيل وسط العملية المستمرة في غزة ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "آلاف الأشخاص في شوارع بروكسل تظاهروا بعد ظهر يوم الأحد 19 مايو، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل".

كما أوضحت أن "هذه المسيرة الكبرى تعتبر السادسة من نوعها لدعم فلسطين التي يتم تنظيمها في العاصمة الأوروبية، وقد دعا إليها ائتلاف منظمات المجتمع المدني البلجيكية، بما في ذلك الجمعيات الفلسطينية، وجمعية يهودية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35.386 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

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المصدر: RT