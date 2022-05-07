ما مصير الناتو بعد خلافات حول تسليح أوكرانيا؟

ذكرت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، أن أكثر من مئة ألف جندي أمريكي منتشرون في أوروبا، و يعملون بشكل وثيق مع الحلفاء لردع روسيا حسب تعبيرها.

بينما أعلن بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخائر وأجهزةَ رادار وغيرها.. ويرى مراقبون أن واشنطن سعت منذ وصول بادين الى سدة الحكم لتعزيز نفوذها العسكري في أوروبا كما لعبت دورا هاما في الدفع بأوكرانيا الى الصدام مع روسيا..

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين دعا إلى إدراج الولايات المتحدة في قائمة مجرمي الحرب وحملها مسؤولية الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، قائلا إن الدور الأمريكي يرقى الى مستوى المشاركة المباشرة في الحرب..

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت سابقا عن مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن سلمت أوكرانيا معلومات استخبارية أدت إلى مقتل ضباط روس.. فما وراء إعلان البنتاغون عن تعداد قواته في أوروبا؟

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