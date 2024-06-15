رئيس التشيك: مؤتمر سويسرا يبحث تحقيق السلام الحقيقي في أوكرانيا

صرح الرئيس التشيكي بيتر بافيل بأن المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا في سويسرا يبحث تحقيق "السلام الحقيقي والدائم" في أوكرانيا.

وكتب بافيل في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "اليوم اجتمع ممثلو نحو مئة دولة في سويسرا لمناقشة كيفية استعادة السلام في أوكرانيا، وليس وهم السلام الذي سيبرر العدوان، بل السلام الحقيقي والعادل والدائم".

Ukrajina už třetím rokem čelí ruské agresi. Dnes se ve Švýcarsku sešli zástupci stovky zemí světa, aby společně projednali, jak Ukrajině vrátit mír. Ne iluzi míru, která dá za pravdu agresorovi, ale skutečný, spravedlivý a udržitelný mír. Čeká nás ještě složitá cesta, nemůžeme… pic.twitter.com/5YPIiRXkRk — Petr Pavel (@prezidentpavel) June 15, 2024

وتابع: "لا يزال أمامنا طريق صعب، ولكن لا يمكننا أن ننتظر مكتوفي الأيدي. ونحن سنبحث أيضا الآثار الخاصة للحرب التي تهم الجميع على الإطلاق".

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يذكر أن المؤتمر الدولي الخاص بأوكرانيا، يعقد يومي 15 و16 يونيو في سويسرا بمشاركة ممثلي أكثر من 90 دولة.

وتريد أوكرانيا من خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي للسلام" التي كانت روسيا قد رفضتها معتبرة إياها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: RT