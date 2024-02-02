 
مباشر
عاجل
هنية: مقترح وقف النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وصفقة تبادل متكاملة
استوديو باريس

غضب مزارعي أوروبا يتصاعد.. خطر حرب أهلية في فرنسا

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwjq

المزارعون الفرنسيون والأوروبيون غاضبون، لماذا؟ هل هم غاضبون من الحكومة الفرنسية أم من الاتحاد الأوروبي أم من كليهما؟

ماالذي يريدون تحقيقه من هذا الحراك أو هذه الثورة كما يسميها بعضهم؟
في استوديو باريس نناقش شكل تحرك المزارعين ومضمونه وأسبابه، ومن أفضل للحديث عن هذا الأمر من مزارع مارس السياسة للدفاع عن المزارعين، معنا السيد تييري سينيكلوز، وهو أحد أبرز منظمي احتجاجات المزارعين، ومدير شركة فلاحية وممثل للمزارعين في حزب التجمع الوطني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا