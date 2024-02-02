غضب مزارعي أوروبا يتصاعد.. خطر حرب أهلية في فرنسا

المزارعون الفرنسيون والأوروبيون غاضبون، لماذا؟ هل هم غاضبون من الحكومة الفرنسية أم من الاتحاد الأوروبي أم من كليهما؟

ماالذي يريدون تحقيقه من هذا الحراك أو هذه الثورة كما يسميها بعضهم؟

في استوديو باريس نناقش شكل تحرك المزارعين ومضمونه وأسبابه، ومن أفضل للحديث عن هذا الأمر من مزارع مارس السياسة للدفاع عن المزارعين، معنا السيد تييري سينيكلوز، وهو أحد أبرز منظمي احتجاجات المزارعين، ومدير شركة فلاحية وممثل للمزارعين في حزب التجمع الوطني.

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