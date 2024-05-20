نولاند: قواعد الناتو في أوكرانيا "ستتعرض لهجمات الجيش الروسي"

قالت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابقة، في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، إن "قواعد الناتو التدريبية في أوكرانيا، ستتعرض لضربات من قبل العسكريين الروس".

وأضافت: "أخشى أن تصبح قواعد تدريب الناتو على أراضي أوكرانيا، هدفا لفلاديمير بوتين، وهذا يعني تواجد الناتو المباشر في ساحة المعركة، الأمر الذي قد يؤدي، كما قلت من قبل، إلى نقل زيادة التوتر في الحرب نحو اتجاه آخر".

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بالإضافة إلى ذلك، أشارت نولاند إلى أنه أصبح من الصعب على الأوكرانيين، مغادرة بلادهم لتلقي تدريب عسكري في بلدان أخرى.

في وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست، احتمال النظر في مسألة إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا طلبت كييف ذلك و"إذا اخترقت القوات الروسية خط المواجهة".

وبعد ذلك نشرت رويترز مقابلة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال فيها إن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف في روسيا بالأسلحة البريطانية.

من جانبه، انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية تصريحات كاميرون، وقال إن الكرملين يعتبر تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حق كييف في استخدام الأسلحة البريطانية لضرب روسيا بمثابة تصعيد مباشر.

المصدر: نوفوستي