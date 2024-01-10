 
مباشر
استوديو باريس

حرب غزة.. الانهيار يهدد إسرائيل والأحادية القطبية إلى زوال

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wr9t

رغم الدمار الهائل الذي لحق بغزة وعشرات آلاف القتلى والجرحى يري محللون وسياسيون وخبراء أن إسرائيل تعيش أكبر خسائرها مذ وضعت..

ضيف حلقة استوديو باريس واحد من أولئك الذين يقولون إن غزة وأوكرانيا يرسمان إنهيار اسرائيل ونهاية هيمنة الأحادية القطبية الغربية لصالح عالم جديد متعدد الأقطاب.. ضيفنا في هذه الحلقة كورفيز العقيد في الجيش الفرنسي والمستشار الاستراتيجي الدولي والمستشار السابق للقيادة العامة لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، والمستشار السابق في العلاقات الدولية لوزارة الداخلية والدفاع بفرنسا.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا