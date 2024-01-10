حرب غزة.. الانهيار يهدد إسرائيل والأحادية القطبية إلى زوال

رغم الدمار الهائل الذي لحق بغزة وعشرات آلاف القتلى والجرحى يري محللون وسياسيون وخبراء أن إسرائيل تعيش أكبر خسائرها مذ وضعت..

ضيف حلقة استوديو باريس واحد من أولئك الذين يقولون إن غزة وأوكرانيا يرسمان إنهيار اسرائيل ونهاية هيمنة الأحادية القطبية الغربية لصالح عالم جديد متعدد الأقطاب.. ضيفنا في هذه الحلقة كورفيز العقيد في الجيش الفرنسي والمستشار الاستراتيجي الدولي والمستشار السابق للقيادة العامة لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، والمستشار السابق في العلاقات الدولية لوزارة الداخلية والدفاع بفرنسا.

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