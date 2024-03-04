الجيش الإسرائيلي عاجز عن الحسم بغزة.. ما مصير اجتياحه لرفح؟

كثيرةٌ هي الحقائق التي ثبَّتَتْها حرب غزة منذ السابع من أكتوبر، وجاهدةً تحاول تل أبيب إعادة قلب هذه الحقائق، لكن عبثاً..

حكي الكثير عن انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية، لكن التحذير يخرج الآن من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية.. على المستوى العملياتي يعجز الجيش الإسرائيلي عن المناورة السريعة فيفشل في تنفيذ المهام وتتعرض قواته لخسائر مضاعفة. وتسود على الأرض الفوضى أثناء تنفيذ العمليات، فيقتُلُ الجنود الإسرائيليون برصاصهم محتجزين إسرائيليين للمرة الثانية بدلاً من تحريرهم.. أما على مستوى الإدارة فالأمور ليست بأفضل حالاً.. سلسلة استقالات نجمها المتحدث باسم الجيش وعدد من كبار مسؤولي نظام المعلومات احتجاجا على سير الأمور العملياتية والشخصية، كما يقولون. فيما لا يبدو حال المستوى السياسي أفضل.. وها هو بيني غانتس ذاهب إلى واشنطن لبحث مستقبل الحرب من خلف ظهر بنيامين نتنياهو، الذي يقول 53% من الإسرائيليين إنه يطيل أمد الحرب فقط ليبقى في السلطة. هذا المشهد نناقشه بعد لحظات..

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