جنوب إفريقيا ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر اعتقال نتنياهو

رحبت جنوب إفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة "حماس".

وقال مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بيان: "ترحب جنوب إفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن السعي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق الصراع الحالي في غزة".

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وأضاف المكتب أنه يجب تطبيق القانون "على قدم المساواة على الجميع لدعم سيادة القانون الدولي، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الشنيعة، وحماية حقوق الضحايا".

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من اليوم الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات "حماس" رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة". وأضاف "لن يوقفونا" في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.

المصدر: "نوفوستي"