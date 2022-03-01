تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر لوتشكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول سير العملية الروسية لإرغام السلطات الأوكرانية على السلام، وخصوصيتها وموعد انتهائها المتوقع.

وجاء في المقال: يتوقع العديد من الخبراء العسكريين أن العملية الخاصة الروسية على أراضي أوكرانيا لن تستمر أكثر من أسبوعين. ويتفق المحللون السياسيون مع هذه الاستنتاجات، ويعتقدون بأن نصف الطريق قد تم تجاوزه بالفعل.

وهكذا، ففي مقابلة مع ريا نوفوستي، تحدث الباحث السياسي فلاديمير جار الله عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا. ووفقا له، تستغرق مثل هذه العمليات واسعة النطاق، في العادة، عدة أسابيع. ولكنه أكد أن كل شيء يتوقف على الظروف وكيفية تنفيذ المطلوب.

وأشار جار الله إلى أن الجميع في الوقت الحالي يدركون أننا في "ذروة المواجهة". وبعد ذلك سيأتي وقت المفاوضات السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العسكريين الروس يتصرفون بدقة وحيطة تجاه السكان المحليين. وبالمقابل، يستقبلهم المدنيون بحفاوة. وبحسب جار الله، فإن وصول الروس وفّر ممرات لا تترك مجالا لحدوث نقص في المواد الغذائية في المدن.

كما أوضح جار الله أن جميع المدن تُطوَّق لحمايتها من عمليات تخريب محتملة، وفي الوقت نفسه لا يجري احتلالها. وأضاف أن الجيش الروسي لديه موقف مبدئي يتمثل في عدم قصف الأحياء السكنية والمنازل. لذلك، فهو لا يستخدم الأسلحة الثقيلة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب