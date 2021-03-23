الاقتصاد التركي وقع ضحية حروب الأجهزة

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تغيير أردوغان محافظ البنك المركزي ثلاث مرات في أقل من عامين.

وجاء في المقال: تزامن الأمر الذي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي إقبال من منصبه مع ارتفاع طفيف في قيمة الليرة التركية، وهو ثالث مسؤول لهذه الجهة المنظمة، يتم استبداله في أقل من عامين بقليل.

الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي هو شهاب قوجي أوغلو، الأستاذ في جامعة مرمرة بإسطنبول.

وعلى ذلك، علق كبير مديري البرنامج التركي في صندوق الدفاع الأمريكي عن الديمقراطية، أيكان إردمير، العضو السابق في البرلمان التركي، بالقول: "عندما عين أردوغان ناجي إقبال محافظا للبنك المركزي التركي في نوفمبر الماضي، أشاد به المستثمرون العالميون، كخبير كفؤ من شأنه أن يعيد تركيا إلى السياسة النقدية المحافظة ".

ففي الواقع، وفقا للبرلماني السابق، قبل تولي إقبال منصبه، أدت سياسات بيرات البيرق الإدارية إلى أن تركيا شهدت واحدة من أكبر تدفقات رأس المال إلى الخارج منذ حوالي عقد من الزمان.

ومع ذلك، وفقا لإردمير، في غضون خمسة أشهر من عمله، تمكن إقبال من تغيير سياسة البيرق المتهورة تماما. ونتيجة لذلك، استطاعت تركيا جذب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار. أما تعيين شهاب قوجي أوغلو، الموظف السابق في حزب العدالة والتنمية الرئاسي والذي ليس لديه خبرة في البنك المركزي، فيعد إشارة واضحة على أن تركيا ستعود إلى السياسة النقدية غير التقليدية التي شهدتها في عهد البيرق.

ووفقا لإردمير، فمن الصعب تفسير "تصرفات أردوغان العشوائية" بأي سياسة اقتصادية عقلانية. وقال لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "هذا انعكاس للصراع والحروب على مجالات النفوذ بين مختلف الكتل داخل التحالف الإسلامي القومي المتطرف في تركيا". وبحسبه، فإن القرارات السياسية غير المدروسة ستؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، وهذا بدوره سيقوض دعم حكومة أردوغان.

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