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تركيا.. اعتقال 5 أشخاص يعذبون الحيوانات قبل ذبحها (فيديو)

مجتمع

تركيا.. اعتقال 5 أشخاص يعذبون الحيوانات قبل ذبحها (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج اعتقال خمسة أشخاص يعملون في أحد المسالخ بولاية أماسيا بعد انتشار مقطع فيديو وهم يعذبون عجلا (ضربه على رأسه وطعن ساقه) قبل ذبحه.

وقال تونج: "وفي منشأة اللحوم المتكاملة في منطقة سولوفا في أماسيا، من غير المقبول أبدا تعذيب الماشية قبل ذبحها. مباشرة بعد الحادث، بدأ مكتب المدعي العام الرئيسي في سولوفا تحقيقا وفقا للمادة 14 من قانون حماية الحيوان رقم 5199. وتم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم ضمن نطاق التحقيق".

بدوره، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن "صور القسوة على الحيوانات غير مقبولة على الإطلاق في منشأة تقع في منطقة سولوفا في أماسيا"، معلنا أن الوزارة أوقفت المؤسسة المعنية بسبب "عمليات الذبح التي تعيق الرفق بالحيوان".

بدوره، قال حاكم أماسيا، "كانت هناك حاجة لإطلاع الجمهور على صور الماشية التي يتم تعذيبها، والتي نشرت في الصحافة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في 17 مايو 2024 ويزعم أنه تم إطلاق النار عليها في منشأة للحوم في ولاية أماسيا". 

المصدر: gaziantep dogus

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