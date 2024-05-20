تركيا.. اعتقال 5 أشخاص يعذبون الحيوانات قبل ذبحها (فيديو)

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج اعتقال خمسة أشخاص يعملون في أحد المسالخ بولاية أماسيا بعد انتشار مقطع فيديو وهم يعذبون عجلا (ضربه على رأسه وطعن ساقه) قبل ذبحه.

وقال تونج: "وفي منشأة اللحوم المتكاملة في منطقة سولوفا في أماسيا، من غير المقبول أبدا تعذيب الماشية قبل ذبحها. مباشرة بعد الحادث، بدأ مكتب المدعي العام الرئيسي في سولوفا تحقيقا وفقا للمادة 14 من قانون حماية الحيوان رقم 5199. وتم إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم ضمن نطاق التحقيق".

Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak, balta ve sopalarla eziyet edildiği ortaya çıktı.



Görüntülerin yayılmasının ardından kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/gXbuonFZJN — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 18, 2024

بدوره، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن "صور القسوة على الحيوانات غير مقبولة على الإطلاق في منشأة تقع في منطقة سولوفا في أماسيا"، معلنا أن الوزارة أوقفت المؤسسة المعنية بسبب "عمليات الذبح التي تعيق الرفق بالحيوان".

Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir.



Söz konusu işletmenin faaliyetleri “hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri” sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. pic.twitter.com/J5aDNetw2o — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 18, 2024

بدوره، قال حاكم أماسيا، "كانت هناك حاجة لإطلاع الجمهور على صور الماشية التي يتم تعذيبها، والتي نشرت في الصحافة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في 17 مايو 2024 ويزعم أنه تم إطلاق النار عليها في منشأة للحوم في ولاية أماسيا".

المصدر: gaziantep dogus