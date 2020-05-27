هل تواجه ليبيا مصير السودان؟

كتب سيرغي ليبيديف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول مآل الوضع في ليبيا إلى التقسيم على غرار السودان.

وجاء في المقال: ذكر أحد التقارير أن أوبك وليبيا دعمتا أسعار النفط، وأشار تقرير آخر بوضوح إلى سبب الصراع بين حكومة الوفاق الوطني الموالية لتركيا والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. ووصف رئيس حكومة الوفاق، فايز سراج، الوضع في البلاد بالكارثي بسبب الحصار المفروض على موانئ النفط من قبل قوات حفتر. وهنا أموال جيدة وسوق كبيرة لبيع الأسلحة.

إلى ذلك، فتركيا دولة عضو في الناتو، ولم تكن لتتدخل علنا في ليبيا لو لم تحصل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة.

ولكن، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا قوات حفتر، ويبحث الجنرالات هناك عن أخطاء يرتكبها المشير، تم إطلاق آلة الدعاية. فالمسؤولون في أنقرة يحذرون قائد الجيش الوطني الليبي من ارتكاب أعمال "متهورة" كأن يوجه ضربات جوية ضد الأهداف التركية هناك.

فقد هدد جنرالات حفتر بذلك. وقال قائد القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي، صقر الجروشي، قبل بضعة أيام: "في الساعات القادمة، ستشهدون أكبر حملة جوية في تاريخ ليبيا".

ولكن، بالحكم من خلال الهدوء على الجبهة الليبية، فإن "المعركة الجوية من أجل ليبيا" يتم تأجيلها. ولا أشك في أن نتيجة الحرب سيحسمها الدبلوماسيون في أحسن الأحوال. إن ليس اليوم، فغدا. وحينها، ستنتظر ليبيا مصير السودان، الذي انقسم إلى دولتين.

على مقربة من مدينة ترهون، تم إسقاط طائرة مسيرة هجومية تركية في طريقها إلى قاعدة الجفرة الجوية، التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، حيث توجد طائرات ميغ 29 و سو 35 روسية وصلت حديثا إلى هناك. وبما أن الطائرة التركية المسيرة Bayraktar TB2 UAV وجهت مباشرة من طرابلس نحو الجنوب الشرقي في خط مباشر إلى الهدف، ألا يمكن رؤية حجة وازنة للمفاوضات في ذلك؟

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