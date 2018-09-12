العراق.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في تكريت

أعلنت الشرطة العراقية، ومصادر طبية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 42 آخرون جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند أحد المطاعم، على طريق سريع قرب مدينة تكريت.

إقرأ المزيد

وقالت الشرطة إن المهاجم استهدف مطعما عادة ما يرتاده أفراد قوات الأمن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

لكن تنظيم "داعش" كثيرا ما ينفذ مثل هذه الهجمات.

وأعلن مسؤولون أمنيون عراقيون أنه من المرجح، أن يشن التنظيم هجمات في العراق بعدما انهارت دولة الخلافة، التي أعلنها، وبعد طرد مقاتليه من مساحات كبيرة في غرب وشمال البلاد.

المصدر: "رويترز"