قتيلان وجرحى بتفجير استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء الحويجة

قتل شرطيان وأصيب آخر اليوم الخميس، بهجوم انتحاري استهدف حاجزا للجيش العراقي، في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني في كركوك إن: "انتحاريا يرتدي زي الشرطة الاتحادية، فجر سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية عند مدخل ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة (غربي كركوك)، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة وجرح آخر"، حسب موقع "السومرية نيوز".

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وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ".

وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر تفجيرات وهجمات مسلحة تستهدف أجهزة أمنية ومدنيين، فيما تعلن القوات الأمنية عن اعتقال بعض المتسببين بتلك العمليات الدامية.

المصدر: السومرية نيوز