كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

أعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة أنها قصفت للمرة الثانية مدينة بئر السبع برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين".

وأفادت القناة "14" العبرية بأنه "بعد مرور سبعة أشهر، تطلق حماس الصواريخ بنفس القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة إطلاق 9 صواريخ نحو بئر السبع.

ويأتي تصعيد عمليات كتائب القسام في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب قرر تعميق العملية في رفح، بالرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال توغلها بالكامل في رفح.

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن واشنطن لن ترسل أسلحة إلى إسرائيل إذا قامت بغزو رفح على نطاق واسع.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء الماضي، وسط تحذيرات دولية ومخاوف من خطورة الوضع.

المصدر: RT