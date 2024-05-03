نائب مصري يحذر من خطورة الضغوط الشديدة على بلاده لإدخال النازحين إلى سيناء قبل اقتحام رفح

حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، من خطورة الضغوط التي تمارس على بلاده لفتح حدودها أمام النازحين الفلسطينيين، مؤكدا رفض القاهرة هذا الأمر بشكل قاطع.

وخلال تقديم برنامجه التلفزيوني "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، قال بكري: "الضغوط التي تمارس على مصر من أجل أن تفتح حدودها حتى يدخل النازحون إلى سيناء نرفضها جملة وتفصيلا".

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وأوضح بكري أن "محاولات اقتحام رفح من شأنها أن تثير موجة من ردود الفعل من الخارج بما في ذلك أصوات المتآمرين في الداخل الذين سيتذرعون بالعوامل الإنسانية وإنقاذ النازحين الفلسطينيين من الموت".

وأكد أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاقية هدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل خاصة في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن انتهاء تحضيراته لبدء عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح معقبا: "من خلال اتصالات الرئيس السيسي بإسماعيل هنية بالأمس هناك حديث عن تحقيق اتفاقية هدنة بين حماس وإسرائيل".

وشدد على أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك ليس إنقاذ النازحين الفلسطينيين؛ بل هو "تصفية القضية الفلسطينية" قائلا: "إذا ما حدثت محاولة لاقتحام رفح سنبدأ قطعا في سماع أصوات عديدة من الخارج وبعض المتآمرين في الداخل الذين سيكلموننا عن الإنسانية وإنقاذ الناس من الموت لكن الحقيقة هدفهم الحقيقي هو تصفية القضية نهائيا".

وذكر أن الإدارة المصرية أبلغت كلا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك رفضها القاطع لأي عملية اقتحام إسرائيلية لمدينة رفح وذلك خلال زيارتهما لمصر في الـ 24 من أبريل الماضي.

المصدر: "الشروق"