"قبل ساعات من رد حماس المنتظر".. مدير الـCIA يصل القاهرة لبحث الهدنة في غزة

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات حول اتفاق صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بيرنز سينضم إلى الوسطاء المصريين الذين يتفاوضون مع إسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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ووصل بيرنز إلى القاهرة قبل الموعد المقرر لرد حركة حماس على اقتراح إسرائيلي سابق لاتفاق تبادل الأسرى.

ومن المنتظر أن يصل وفد من حماس إلى مصر يوم السبت لتقديم إجابة رسمية، حيث تحاول القاهرة تحاول الخروج بنص يتفق عليه الطرفان.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين، بأن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.

وذكرت الصحيفة أن مصر عملت مع إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار المعدل الذي قدمته إلى حماس في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تتشاور القيادة السياسية لحماس مع جناحها العسكري في غزة وأن ترد على الاقتراح الذي طرحوه في القاهرة، لكن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار لم يرد، على حد قول المسؤولين.

ووفقا للتقرير، تصر حماس على وقف إطلاق نار طويل الأمد وتطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحترم الاتفاق.

المصدر: "إنترفاكس"+RT