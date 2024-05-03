مصدر مصري رفيع المستوى: وفد حماس يتوجه إلى القاهرة يوم السبت لبحث الهدنة بغزة

قال مصدر مصري رفيع المستوى في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" إن وفدا من حركة حماس سيصل إلى مصر يوم السبت لبحث تطورات موقف الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة.

وتدرس حماس مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما وصفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل.

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وكان وفد من حركة حماس أجرى محادثات في القاهرة في وقت سابق ثم غادرها لدراسة المقترحات الأخيرة.

وكانت مصادر مصرية قد أفادت الاثنين الماضي بأن وفد حماس سيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.

والأربعاء أكد مصدر مصري رفيع المستوى استمرار جهود الوصول إلى اتفاق لهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية.

وأكد المصدر أن هناك مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين يوم الجمعة، بأن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.

المصدر: "القاهرة الإخبارية"