لبنان.. لقطات توثق لحظة وقوع الانفجار بمطعم في بيروت وأسفر عن عدد من الضحايا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع انفجار المطعم في منطقة بشارة الخوري بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي راح ضحيته 8 أشخاص فيما أصيب آخرون.

وبين مقطع الفيديو لحظة انفجار قارورة الغاز في المطعم وهرع البعض من داخله، في حين اندلعت النيران لاحقا فيه.

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وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قد أكد أن "الأدلة الجنائيّة ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في أحد المطاعم في بشارة الخوري والقضاء حتما سيظهر الجهة المسؤولة"، مضيفا أن "المعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا".

هذا وأمر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة بتوقيف صاحب مطعم "Pizza Secrets" ومسؤول فيه، رهن التحقيق في الفصيلة الأمنية في انتظار جلاء التحقيق في الحريق الذي شهده المطعم في منطقة بشارة الخوري، وأدى إلى سقوط ثماني ضحايا جلهم من العاملين في المطبخ قضوا اختناقا بعد اندلاع حريق نتيجة تسرب الغاز من قوارير كبيرة موجودة في المطعم.

ويتناول التحقيق مع المعنيين في المطعم إن كانت إجراءات السلامة متخذة فيه أو أن ثمة خللا في اتخاذها ووجود مخرج طوارئ، وإن كان المطعم مرخصا أم لا.

وتضيف المعطيات الأولية أن المحافظ سمح بوجود قارورة غاز واحدة في المطعم.

المصدر: RT