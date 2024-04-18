مقتل شخصين بقصف إسرائيلي على بلدة كفركلا في جنوب لبنان (فيديو)

استهدف القصف الإسرائيلي اليوم الخميس بلدتي كفركلا والعدسية في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين، وقد نعى "حزب الله" أحدهما.

وأعلن الدفاع المدني في الجنوب عن مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت فجرا بلدة كفركلا، فيما قال الجيش الاسرائيلي إنهما عنصران من "حزب الله".

ونعى الحزب في بيان: "الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "أبو زهراء" مواليد عام 1982 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

واستهدف الجيش الإسرائيلي ليلا تل النحاس ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس، كما قصف منطقة الخيام وذلك عبر غارات جوية بالقنابل الفسفورية إلى جانب القذائف المدفعية.

🛑عاجل

تمشيط من المطلة على كفركلا والاسعافات غير قادرة على الوصول لمكان الغارة

كما و لا يزال القصف على بلدة الخيام مستمرا ولكن بوتيرة اخف. pic.twitter.com/Lz6c4yRCoG — 🇵🇸🌹 بنت قانا 🌹🇱🇧 (@Miro_313) April 17, 2024

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الطيران الاستطلاعي كثف من تحليقه ليلا وحتى ساعات الصباح الاولى فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق قرى القطاع الغربي وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

المصدر: RT + "ليبانون 24"