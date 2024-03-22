العراق يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في ضواحي موسكو

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وذكر بيان الوزارة: "تدين وزارة الخارجية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في ضاحية موسكو مركز كروكس سيتي التجاري، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "تعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الروسية ولذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

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وأوضح البيان أن "الوزارة تجدد التأكيد على موقفها الثابت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لمواجهة الإرهاب وكذلك رفضها لجرائم العنف بجميع صوره وأشكاله".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه تم نقل ثمانية قاصرين إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي. فيما أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم.

كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرجال المشتبه بتورطهم في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو.

المصدر: RT