ألوية "الناصر صلاح الدين" تستهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب مدينة غزة (فيديو)

أعلنت ألوية "الناصر صلاح الدين" الفلسطينية قصفها تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ونشرت ألوية "الناصر صلاح الدين" الفلسطينية مقطع فيديو تظهر فيه "مشاهد من دك تجمع لجنود وآليات العدو غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون عيار 120 ملم".

هذا وأفاد مراسلنا في غزة الجمعة، بمقتل 18 فلسطينيا على الأقل بقصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين جنوب قطاع غزة، فيما نسف الجيش الإسرائيلي وأحرق عددا من المنازل بمحيط مجمع الشفاء شمالا.

كما عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم أمس، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإٍسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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ولا تزال الحرب في قطاع غزة متواصلة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT