المرجع الأعلى في النجف يعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق علي السيستاني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني أن "يوم غد الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويأتي ذلك فيما بدأ الصوم في دول عدة الاثنين مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر واليمن والأراضي الفلسطينية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في هذه البلدان، فضلا عن تونس والجزائر.

وكان ديوان الوقف السني في العراق قد أعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان.

من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم في البلاد، وهو ما أعلنته أيضا سلطنة عمان وليبيا.

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وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

ويأتي رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ157، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية