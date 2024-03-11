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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة مطلع رمضان /11.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة مطلع رمضان /11.03.2024/
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

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