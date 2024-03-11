مقتل 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو شمالة بحي الزيتون في مدينة غزة شمال القطاع.

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وفي جنوب القطاع، قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة رفح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوب القطاع.

وأفيد باندلاع حريق ودمار كبير إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة بركات بحي الجنينة شرق رفح، وأفادت مصادر محلية أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في القصف الإسرائيلي على المنزل ذاته.

في غضون ذلك، هز انفجار منطقة الفخاري شرق خان يونس.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

المصدر: RT