القوات الإسرائيلية تقيد 6 فلسطينيين في بلدة العيسوية شرق القدس وتجرهم بشكل مهين (فيديو)

قال مراسل RT يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية قيدت 6 فلسطينيين في بلدة العيسوية شرق القدس وجرتهم بشكل مهين.

ووثق مقطع فيديو المعاملة القاسية التي قام بها جنود إسرائيليون بحقهم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية ومع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

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وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب نقلته الوكالة: "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام الجيش الإسرائيلي اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط".

وأوضح المسؤول في حركة "فتح" في البلدة القديمة ناصر قوس أن "إسرائيل تهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة".

ووفقا الوكالة، "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".

وقامت القوات الإسرائيلية مساء الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن "دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، دون تغيير عن السنوات الماضية". مضيفا أن "تقييم الوضع سيجري أسبوعيا من حيث جوانب الأمن والسلامة، وأن القرارات ستتخذ وفقا لذلك".

المصدر: RT